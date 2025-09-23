Maltempo sul Golfo della Spezia, strade e piazze allagate. Decine di chiamate ai pompieri

Allagamenti diffusi nel Golfo della Spezia e nella bassa Val di Magra a causa di un forte temporale che si è abbattuto sull'estremo levante ligure a cavallo dell'alba di martedì. Il capoluogo, Lerici, Porto Venere e Sarzana hanno segnalato cumulate talvolta superiori ai 70 mm di pioggia alle 9 secondo i dati dell'osservatorio Omirl.

Segnalate cumulate superiori ai 70mm di pioggia in un'ora

Particolarmente colpita la zona tra Cadimare e Porto Venere, con strade e piazze come fossero fiumi e una frana segnalata in zona Panigaglia. Allagamenti anche a San Terenzo di Lerici nell'area del lungomare. Decine le chiamate ai vigili del fuoco.

