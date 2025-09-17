Carabinieri, il colonnello Lastella lascia Genova: dirigerà il comando provinciale di Lucca

Lascia il comando del reparto operativo dei carabinieri di Genova il colonnello Michele Lastella. L'ufficiale andrà a dirigente il comando provinciale di Lucca dal 23 settembre. Al suo posto arriverà il collega Marco Alesi.

Il colonnello ha condotto le più importanti indagini in tema di criminalità organizzata

Lastella ha condotto le più importanti indagini nel capoluogo ligure in tema di criminalità organizzata, truffe agli anziani, violenza di genere e omicidi. Grazie alla sua intuizione, ad aprile del 2023 è stato arrestato nel capoluogo ligure, nella cattedrale di San Lorenzo, il super latitante Pasquale Bonavota. Il boss, legato alla famiglia 'ndranghetista Bonavota di Sant'Onofrio, era ricercato dal 2018 ed era considerato uno dei mafiosi più pericolosi d'Italia.

Lastella ha inoltre coordinato le indagini per l'omicidio di Mahmoud Abdalla

Lastella ha inoltre coordinato le indagini per l'omicidio di Mahmoud Abdalla, l'egiziano di 19 anni che era stato trovato senza testa e senza mani a luglio 2023 al largo di Santa Margherita Ligure, dopo essere stato ucciso dai suoi datori di lavoro. E, ancora, sue le inchieste che hanno sgominato diverse organizzazioni nazionali e internazionali dedite alle truffe agli anziani.

"Da soli non si fa niente", il ringraziamento ai colleghi

Da Genova ha continuato il lavoro che ha portato alla revisione del processo e alla assoluzione e scarcerazione, dopo 33 anni, del pastore sardo Beniamino Zuncheddu, accusato della strage di Sinnai del 1991, in cui rimasero uccisi il proprietario di un ovile, suo figlio e un suo dipendente, in provincia di Cagliari. "Qui lascio attività che proseguiranno i colleghi - ha detto il colonnello -. Da soli non si fa niente, se non avessi avuto un gruppo di persone così preparate, non avrei fatto tantissime cose. Siamo diventati il punto di riferimento nazionale e anche internazionale per il contrasto alle truffe. E questo significa essere davvero vicini alle problematiche dei cittadini". Al saluto ha partecipato anche il comandante provinciale, Alessandro Magro, che lo ha ringraziato per il lavoro svolto in questi anni.

