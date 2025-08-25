Attualità

Dall'Archivio storico di Primocanale: ecco come in 18 mesi venne costruita la Sopraelevata

di redazione

Sono passati 60 anni esatti dall'inaugurazione della Sopraelevata di Genova. Dall'Archivio storico di Primocanale la puntata di Macaia che racconta come l'opera venne costruita in circa 18 mesi.

Clicca qui per entrare nell'Archivio Storico di Primocanale

