Sono passati 60 anni esatti dall'inaugurazione della Sopraelevata di Genova. Dall'Archivio storico di Primocanale la puntata di Macaia che racconta come l'opera venne costruita in circa 18 mesi.
Ultime notizie
- Imperiese, esce per un'escursione e non torna a casa: ricerche con droni e cani
- Sopraelevata, sondaggio Tecnè-Primocanale: il 69% dei genovesi vuole che resti
- Dall'Archivio storico di Primocanale: ecco come in 18 mesi venne costruita la Sopraelevata
- Meteo in Liguria, inizio settimana di nuvole e possibili piogge
- Sessant'anni di Sopraelevata: tra amore e critiche un simbolo di Genova
- Sampdoria, febbre alta: superata quota 20 mila abbonati
IL COMMENTO
Genova, il grande dono della Sopraelevata
Il problema dei dazi è superabile, ma le imprese devono cambiare