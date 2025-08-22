Vele d'epoca di Imperia, le signore del mare tornano dal 2 al 6 settembre

Presentata oggi l'edizione 2025 delle Vele d’Epoca di Imperia, in programma dal 2 al 6 settembre. La città diventerà nuovamente il cuore pulsante della Settimana Internazionale della Vela con un calendario ricco di eventi che farà da cornice alla 39esima edizione.

La storia delle Vele d'epoca

Era il 1986 quando Imperia divenne uno dei luoghi simbolo della vela classica: nacquero così le Vele d’Epoca, una manifestazione che da allora ha saputo crescere ed evolversi, attirando ogni anno un numero sempre maggiore di imbarcazioni, velisti e appassionati. Non solo lo spettacolo unico delle grandi vele storiche in mare e sulle banchine, ma anche il coinvolgimento della città e del territorio hanno reso questa rassegna un evento capace di unire sport, tradizione e comunità.

Il programma sportivo

Le regate inizieranno mercoledì 3 settembre e proseguiranno fino a sabato 6, con quattro giornate di competizioni che vedranno in acqua la flotta delle Classiche, suddivisa nelle categorie: Epoca, Classici, Spirit of Tradition, Repliche, Big Boats, Classic IOR, Swan Classic, Baltic Classic.

Anche gli 8 Metri Stazza Internazionale correranno in un evento dedicato, valido per l’assegnazione della Coppa Imperia 2025. A oggi sono già 58 le imbarcazioni iscritte e a questo link è disponibile la entry list completa

Il programma a terra

Martedì 2 settembre – Le Vele in Danza. Galà di scuola di danza CSEN;

Mercoledì 3 settembre – Giornata dedicata alle famiglie, con attività e intrattenimento per grandi e piccoli a tema corsari, a cura di FEM Spettacoli;

Giovedì 4 settembre – Spazio alla cultura, con lo spettacolo teatrale dedicato al mare “Gli occhi del mare ed il mito di Calipso. Odissea un racconto mediterraneo”, con Amanda Sandrelli e Massimo Minella, a cura di Teatro Pubblico Ligure;

Venerdì 5 settembre – Festa in banchina con Dj Fargetta alla consolle;

Sabato 6 settembre – I Fuochi di Imperia: spettacolo piromusicale sul mare a chiusura della manifestazione.

Chi organizza

L’evento è organizzato dalla Città di Imperia e da Assonautica Imperia, con il contributo di Ministero del Turismo, Regione Liguria, Camera di Commercio Riviere di Liguria – Imperia, La Spezia, Savona e Fondazione Carige. Collaborano inoltre: Marina di Imperia, Guardia Costiera, Marina Militare, Federazione Italiana Vela, Yacht Club Imperia, Yacht Club Sanremo, Lega Navale, Sanbart e Toio.

La dichiarazione del sindaco Claudio Scajola

"Un numero significativo anche perché stiamo parlando di legni di particolare pregio e ottima qualità Si preannuncia un' edizione importante che cambierà anche nella sua organizzazione delle giornate. Si concluderà infatti il sabato e non la domenica con uno show pirotecnico spettacolare. Saranno i fuochi d'artificio a salutare le barche. Ci sarà un forte coinvolgimento della città in banchina con eventi di carattere culturale e musicale".

