Tende da campeggio in spiaggia a Chiavari, interviene la polizia locale

, durante i consueti controlli del territorio, la polizia locale di Chiavari è intervenuta tempestivamente per un gruppo di persone che si erano accampate nella spiaggia del Porto con alcune piccole tende da campeggio.

Le sanzioni possono variare da 100 a 500 euro

Gli agenti hanno chiesto la rimozione immediata e hanno informato la Capitaneria di Porto. Le sanzioni possono variare da 100 a 500 euro. "L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione tra Polizia Locale con tutte le forze dell’ordine – dichiara il sindaco, Federico Messuti –, alle quali continueremo a richiedere supporto soprattutto nelle fasce orarie in cui il servizio della Polizia Locale non è attivo. Un lavoro di squadra che garantisce un controllo puntuale e costante delle nostre spiagge cittadine, a tutela del decoro e della sicurezza dell’arenile".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook