Sette anni dal Morandi, Altadonna: "Non sono convinto che avremo la verità"
3 secondi di lettura
di Redazione
TAGS
ARTICOLI CORRELATI
Giovedì 14 Agosto 2025
Sette anni dal Morandi, Mattarella: "La sicurezza delle infrastrutture non ammette negligenze"Nel giorno del settimo anniversario del crollo di Ponte Morandi che ha causato la morte di 43 persone il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha inviato un messaggio in ricordo della tragedia. "Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite sp
Giovedì 14 Agosto 2025
Sette anni dal Morandi, alle 11,36 Genova si ferma. Lo Stato chiede scusa ai familiari delle vittimehttps://www.youtube.com/embed/MJfho3OqvyI?si=MP5hN0VMmGUDVw55 Genova ricorda le 43 vittime del crollo di ponte Morandi avvenuto il 14 agosto 2018. A sette anni dalla tragedia la giornata della commemorazione per non dimenticare la tragedia. Primocanale dedica la giornata al ricordo delle vittime e
Ultime notizie
- Sette anni dal Morandi, Rixi: "Aspettiamo la sentenza per fare le leggi sulle concessioni"
- Sette anni dal Morandi, a Certosa la messa in ricordo delle vittime
- Sette anni dal crollo del Morandi. L'arcivescovo Tasca: "Serve giustizia"
- Sette anni dal Morandi, Robotti: "E' importante che oggi ci sia il Memoriale"
- Sette anni dal Morandi, la commozione di Paola Vicini nel ricordare il figlio Mirko
- Sette anni dal Morandi, Altadonna: "Non sono convinto che avremo la verità"
IL COMMENTO
Sindaca, difenda la sua città dal caos traffico del porto
Un dehors anche per Verdi con i “Falstaff” in piazza Soziglia