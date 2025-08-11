Imbarchi tragetti: situazione traffico, code e viabilità alternativa

Dopo il caos traffico registrato domenica al porto di Genova, causato dall’elevato afflusso di veicoli diretti all’imbarco dei traghetti, la polizia locale d'accordo con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ha predisposto un piano per gestire i flussi previsti per oggi, lunedì 11 agosto 2025.

Con circa 55.000 passeggeri attesi, è stata programmata - in caso di necessità - l’apertura straordinaria di Varco dei Mille a Stazione Marittima, per alleggerire la pressione sul porto e garantire un imbarco più fluido dividendo gli accessi. Quindi, in caso di iper afflusso chi esce da Genova Ovest entrerà regolarmente in porto dall'accesso principale del Terminal Traghetti. Se invece si dovesse verificare un blocco totale, come domenica, già in autostrada il traffico verrà deviato verso l'uscita di Genova Aeroporto e qui la polizia locale devierà il traffico verso l'ingresso da Varco Ponte dei Mille (all'altezza della Stazione Marittima).

ll porto di Genova, uno dei principali hub per i traghetti verso Sardegna, Sicilia, Corsica, Spagna e Nord Africa, gestisce annualmente circa 2,5 milioni di passeggeri e 700.000 veicoli, con un’intensità maggiore nei mesi estivi. La Stazione Marittima, con i suoi terminal dedicati a Calata Chiappella, Ponte Colombo e Ponte Caracciolo, è attrezzata per affrontare i flussi di traffico, ma servono interventi aggiuntivi per evitare ingorghi e ritardi.

Alle ore 17, non si registrano criticità.