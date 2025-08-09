Multedo, i circoli si uniscono "per una spiaggia più pulita"

E' una spiaggia molto cara agli abitanti della zona e frequentata da molti genovesi e da tanti cittadini di origine straniera, sudamericani in testa, per fare il bagno, per uscire in barca o in canoa, per pescare, o per stare insieme anche dopo il calare del sole, per questo domani, domenica 10 agosto, i tanti circoli privati dello spiaggione di Multedo, quella parte di litorale che parte dalla caserma dei vigili del fuoco e arriva sino a Pegli, si sono dati appuntamento per pulire la battigia.

Si inizia alle 8.30, quando il sole è ancora basso.

L'iniziativa ha il patrocinio del Municipio 7 Ponente e la collaborazione dell'Amiu ed è partita dai circoli Luxerna, Cpsdm, Esperia, Spam, Sampierdarenese Cns e Tridente.