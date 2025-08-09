Attualità

Torna alla homepage

Multedo, i circoli si uniscono "per una spiaggia più pulita"

Domenica 10 agosto iniziativa grazie al patrocinio del Municipio 7 Ponente e la collaborazione dell'Amiu
34 secondi di lettura
di redazione

E' una spiaggia molto cara agli abitanti della zona e frequentata da molti genovesi e da tanti cittadini di origine straniera, sudamericani in testa, per fare il bagno, per uscire in barca o in canoa, per pescare, o per stare insieme anche dopo il calare del sole, per questo domani, domenica 10 agosto, i tanti circoli privati dello spiaggione di Multedo, quella parte di litorale che parte dalla caserma dei vigili del fuoco e arriva sino a Pegli, si sono dati appuntamento per pulire la battigia.

Si inizia alle 8.30, quando il sole è ancora basso.

L'iniziativa ha il patrocinio del Municipio 7 Ponente e la collaborazione dell'Amiu ed è partita dai circoli Luxerna, Cpsdm, Esperia, Spam, Sampierdarenese Cns e Tridente.

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Lunedì 04 Agosto 2025

Lettini e ombrelloni abusivi in spiaggia a Vesima: denunciato il responsabile

La Guardia Costiera di Genova ha sequestrato un consistente quantitativo di ombrelloni e sdraio abusivamente collocati su una spiaggia del litorale di Vesima. Il responsabile è stato denunciato per occupazione abusiva ai sensi dell’articolo 1161 del Codice della Navigazione.  L’intervento rientra n