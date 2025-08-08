Genova, il nido segreto nel cimitero di San Siro: in una tomba oltre 60mila api

Un enorme nido di api, con favi colmi di miele, è stato scoperto all’interno di una tomba ultracentenaria nel cimitero di San Siro di Struppa a Genova. Sembrerà curioso, ma è accaduto davvero, la colonia contava oltre 60 mila insetti. Ma non è tutto: nella stessa tomba sono stati scoperti un nido di calabroni e un gruppo di ragni, un vero e proprio ecosistema ricco di vita. Tempestivo è stato l’intervento degli esperti apicoltori di Apigenova per rimuovere l'alveare dal loculo.

"Genova una città ricca di api"

"La città è letteralmente invasa da queste colonie - ha raccontato l’agrotecnico ed esperto apistico di Apigenova, Marco Corzetto, in un post su Facebook – solo questa settimana abbiamo effettuato il terzo intervento di recupero". Il post ha suscitato numerosi commenti e grande curiosità tra gli utenti.