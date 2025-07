Licenze, passi carrabili, edilizia: Genova semplifica e digitalizza le procedure

Istanze e comunicazioni in materia edilizia e paesaggistica, acustica, licenze taxi e noleggio con conducente, richieste di passo carrabile e impianti pubblicitari. È lunga la lista dei procedimenti semplificati e digitalizzati dal Comune di Genova in accordo con la Camera di Commercio. In tutto sono 279 i procedimenti che riguardano tutte le imprese e i professionisti attivi nel capoluogo che devono avviare, modificare o cessare un’attività economica oppure realizzare interventi edilizi su immobili con finalità produttive.

Fino a oggi, le pratiche venivano gestite separatamente da due sportelli, oppure tramite moduli cartacei o inviate via PEC: se ad esempio un avvio di attività comportava anche un intervento edilizio, le pratiche venivano presentate a due sportelli separati. A partire dal 21 luglio, tutti i procedimenti saranno gestiti per via telematica da un unico punto di accesso: la piattaforma “Impresa in un giorno”, sviluppata da InfoCamere per il sistema camerale.

La misura è stata presentata nella sede della Camera di Commercio, dall’assessore al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin, dal segretario e direttore generale del Comune Concetta Orlando e dal segretario generale della Camera Maurizio Caviglia, al termine di un incontro tecnico con le associazioni di categoria e gli ordini professionali.

Lo strumento consente di trasmettere SCIA, comunicazioni, istanze e permessi in modo completamente digitale, garantendo tracciabilità, trasparenza e interoperabilità con i sistemi degli enti coinvolti. Un cambiamento che rappresenta un passo decisivo verso la semplificazione amministrativa e l’efficienza nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione. La lista dei procedimenti semplificati e digitalizzati comprende, ad esempio,

"Semplificazione amministrativa e snellimento burocratico sono i due macro obiettivi di questo progetto che ha visto il Comune di Genova lavorare in sinergia con InfoCamere e Camera di Commercio per attivare questo nuovo servizio, finalizzato a migliorare i rapporti tra PA, imprese e cittadini - ha dichiarato l’assessore comunale al Commercio Tiziana Beghin - La reingegnerizzazione di 279 procedimenti SUAP è un forte segnale di attenzione verso le esigenze del sistema produttivo genovese che, nella nostra visione, deve trovare nelle istituzioni territoriali un interlocutore sempre più attento e disponibile ad alleggerire al massimo il peso degli adempimenti a carico di aziende e professionisti, in modo da semplificare, efficientare ed ottimizzare i processi, con benefici dal punto di vista economico e sociale. Il SUAP, in futuro, deve diventare l’unico interlocutore pubblico di riferimento per le attività produttive e quello di oggi è un primo, importante step per arrivare a coordinare, in un unico sportello, tutte le pratiche richieste alle imprese".

"Grande è stato l’impegno di InfoCamere per reingegnerizzare, semplificare e digitalizzare uno a uno i procedimenti che interessano il SUAP più rilevante del nostro territorio - ha commentato il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia - Ma altrettanto grandi saranno i benefici, sia per il Comune – che potrà tracciare e monitorare migliaia di pratiche, migliorando tempi e performance – sia per le imprese e i professionisti, che potranno gestire tutto online con procedure standard e semplificate. Ormai il 90% dei Comuni dell’area metropolitana utilizza la piattaforma “Impresa in un giorno”: uniformare i processi semplifica davvero la vita alle imprese e ai professionisti genovesi e rappresenta un vantaggio competitivo per l’intero territorio".

"Il Comune ha creduto in questo progetto e lavorato intensamente affinché venisse realizzato ancora più velocemente del modello nazionale. Al fine di raggiungere questo traguardo è risultato fondamentale il costante supporto di InfoCamere e la sinergia tra le migliori professionalità dell’Ente impiegate secondo un approccio multitasking a più dimensioni, che ha saputo coniugare insieme competenze informatiche, organizzative e legali – ha chiuso il segretario generale del Comune Concetta Orlando - Il Comune ha anche investito nella formazione relativa alla reingegnerizzazione per la semplificazione dei processi che ha consentito al personale di operare in autonomia. Si è trattata di una vera e propria rivoluzione organizzativa che ha determinato un cambiamento radicale nel modo di lavorare, cambiamento perseguito con grande impegno e dedizione per il quale ringrazio tutti gli uffici coinvolti e in particolare il dott. Gianfranco Di Maio. È fondamentale sottolineare come al centro del progetto ci siano i cittadini ai quali sono garantite modalità di accesso agli uffici alquanto semplificate a dispetto della complessa organizzazione interna dell’Ente".

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook