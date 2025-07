Girare a torso nudo a Diano Marina può costare fino 500 euro. L'ordinanza

Camminare per strada a torso nudo, almeno che non sia il lungomare, a Diano Marina, rinomata località turistica della provincia di Imperia, potrà costare fino a 500 euro di multa. L'amministrazione, infatti, ha emanato un'ordinanza in materia di pubblico decoro, valida l'estate 2025, per garantire una maggiore vivibilità degli spazi pubblici e tutelare il rispetto delle regole di civile convivenza, soprattutto durante i mesi di più intenso afflusso turistico.

È vietato inoltre l'ingresso in Comune e negli uffici pubblici con abbigliamento considerato poco decoroso

È quindi vietata la circolazione nel centro urbano vestiti esclusivamente con costume da bagno o a torso nudo, fatta eccezione per la passeggiata a mare e le aree adiacenti all'arenile. È vietato inoltre l'ingresso in Comune e negli uffici pubblici con abbigliamento considerato poco decoroso. I trasgressori potranno essere sanzionati con multe comprese tra i 25 e i 500 euro.

"Non è una misura punitiva"

"Questa ordinanza non è una misura punitiva - afferma il sindaco di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, rivolgendosi alle associazioni di categoria e agli operatori economici del territorio - ma un atto di tutela per la nostra città, per i suoi residenti e per i tantissimi turisti che scelgono Diano Marina per la qualità della sua accoglienza".

