Luca Del Guasta eletto nel Consiglio nazionale di Fimaa Italia: è il secondo più votato a livello nazionale

Un importante riconoscimento per la rappresentanza genovese del settore immobiliare: Luca Del Guasta, presidente di Fimaa Confcommercio Genova, è stato eletto nel nuovo Consiglio nazionale di Fimaa Italia (Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari), risultando il secondo più votato tra tutti i candidati a livello nazionale.

Un risultato che premia l’impegno costante dell’associazione territoriale e il lavoro svolto negli ultimi anni sul territorio genovese, dove Fimaa ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per gli operatori del comparto.

“L’elezione di Luca nel Consiglio nazionale di Fimaa Italia, con un così ampio consenso, è motivo di grande orgoglio per tutta la Confcommercio genovese - sottolinea Alessandro Cavo, presidente Confcommercio Genova -. A lui vanno i miei complimenti e i migliori auguri di buon lavoro in questo nuovo e prestigioso incarico, che saprà certamente onorare con impegno, competenza e dedizione”.

“Questa elezione è per me motivo di grande soddisfazione - commenta Luca Del Guasta - e rappresenta il riconoscimento di un percorso costruito insieme a una squadra coesa, che ha lavorato con passione e visione per rafforzare il ruolo della categoria. Portare la voce di Genova nel Consiglio nazionale sarà un impegno che affronterò con responsabilità e spirito di servizio, consapevole delle sfide e delle opportunità che attendono il settore”.

Lo scorso marzo Genova ha ospitato - al Palazzo della Borsa - il Convegno nazionale Fimaa Italia

A conferma del ruolo sempre più centrale della realtà genovese anche a livello nazionale, lo scorso marzo Genova ha ospitato - al Palazzo della Borsa - il Convegno nazionale Fimaa Italia, che ha visto una partecipazione significativa da parte degli operatori del settore e ha offerto un’occasione di confronto di alto livello su temi strategici per il futuro della professione.

“Fimaa rappresenta un segmento fondamentale della nostra organizzazione - aggiunge ancora Cavo - contribuendo con professionalità, visione e competenze all’evoluzione del comparto immobiliare. La sua presenza attiva nei tavoli di confronto e nelle iniziative territoriali è essenziale per garantire una rappresentanza efficace e concreta degli interessi degli operatori”.