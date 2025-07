Milano, pansoti al pesto scatenano polemiche: pastificio si scusa e regala pasta ai liguri a luglio

Ha fatto il giro del web il video di un ristorante di pasta di Milano, Miscusi, sommerso da commenti negativi arrivati da una regione particolare: la Liguria. Il locale, inavvertitamente, ha proposto un abbinamento che ha fatto rabbrividire i liguri, che come sempre ci tengono alla tradizione. In un video sui social dove promuovevano i loro piatti di pasta hanno infatti proposto i pansoti alla ligure con il pesto, un piatto che per molti tradizionalisti è quasi un offesa visto che la ricetta classica prevede solo una salsa, quella di noci.

Colpito dalle tante polemiche, il ristorante ha chiesto scusa

E infatti sono stati migliaia i genovesi che hanno inondato la pagina social del ristorante criticando la scelta. Persino il fornitore di pesto ha definito la decisione un abominio con un messaggio whatsapp ai proprietari. Colpito dalle polemiche, il locale ha deciso di chiedere scusa e in un altro video spiegare l'accaduto: "Ci stavamo annoiando e abbiamo deciso di sperimentare" spiegano nel video, "ma è stata una vera tragedia e ora i liguri ci odiano".

Una soluzione che punta al cuore dei genovesi

La soluzione scelta dal ristorante per tornare nelle grazie dei genovesi è semplice: per tutto il mese di luglio a tutti quelli che mostreranno alla cassa una carta d'identità con la residenza in qualsiasi luogo della regione Liguria verrà regalato un piatto di pasta. E inoltre sul menù sono stati reinseriti i pansoti, ìcon la salsa di noci.

