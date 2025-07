Aerei, sciopero di 24 ore: possibili disagi per chi deve volare

Giornata di possibili disagi per chi deve viaggiare in aereo in questo giovedì 10 luglio a causa di uno sciopero. A incrociare le braccia saranno piloti, assistenti di volo e personale di terra, dipendenti di compagnie aeree, società aeroportuali e aziende che si occupano di handling e manutenzione. Lo sciopero è stato indetto da numerose sigle sindacali, tra cui Filt-Cgil, Uiltrasporti, Usb, Ugl Trasporto Aereo e Flai Trasporti e Servizi. Sciopera anche il personale della compagnia low cost EasyJet.

Sciopero di 24 ore ma con le fasce garantite. Si vola regolarmente dalle 7 alle 10 del mattino e dalle 18 alle 21 di sera. Ita Airways ha annunciato di aver cancellato 36 voli domestici. Nessuno di questi coinvolge i voli in partenza o arrivo all'aeroporto Cristoforo Colombo di Genova.

L'elenco dei voli cancellati da Ita Airways il 10 luglio

Voli Partenza Arrivo AZ 114 Milano Linate Amsterdam AZ 115 Amsterdam Milano Linate AZ 153 Bruxelles Milano Linate AZ 154 Milano Linate Bruxelles AZ 226 Milano Linate Londra AZ 227 Londra Milano Linate AZ 312 Milano Linate Parigi AZ 313 Parigi Milano Linate AZ 415 Dusseldorf Milano Linate AZ 418 Milano Linate Dusseldorf AZ 450 Milano Linate Monaco AZ 451 Monaco Milano Linate AZ 1278 Napoli Milano Linate AZ 1285 Milano Linate Napoli AZ 1287 Milano Linate Napoli AZ 1296 Napoli Milano Linate AZ 1351 Milano Linate Trieste AZ 1352 Trieste Milano Linate AZ 1462 Venezia Roma Fiumicino AZ 1463 Roma Fiumicino Venezia AZ 1466 Venezia Roma Fiumicino AZ 1475 Roma Fiumicino Venezia AZ 1645 Milano Linate Bari AZ 1650 Bari Milano Linate AZ 1654 Bari Milano Linate AZ 1655 Milano Linate Bari AZ 1704 Catania Milano Linate AZ 1723 Milano Linate Catania AZ 1746 Milano Linate Catania AZ 1747 Catania Milano Linate AZ 2036 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2044 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2045 Milano Linate Roma Fiumicino AZ 2071 Milano Linate Roma Fiumicino AZ 2080 Roma Fiumicino Milano Linate AZ 2133 Milano Linate Roma Fiumicino







