Meteo in Liguria, ancora un Natale con l'ombrello. Neve sulle alture

MERCOLEDI': la circolazione depressionaria, responsabile di residua instabilità mattutina, si allontana favorendo un miglioramento ma con ancora molte nubi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con parziali aperture durante la seconda parte della giornata. Venti moderati settentrionali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante molto mosso.

GIOVEDI': una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi sin dal mattino, con tendenza a peggioramento dal pomeriggio con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; sulla Riviera centrale nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco dal pomeriggio; sulla Riviera di levante nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi al mattino con tendenza a deboli nevicate dal pomeriggio ; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con deboli precipitazioni, nevose dal pomeriggio . Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1200 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.

VENERDI': la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata; su Riviera centrale e Riviera di levante nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle Alpi cieli molto nuvolosi o coperti con deboli nevicate fino al pomeriggio. Deboli piogge in serata; sull'Appennino tempo nebbioso, con sollevamento delle nubi basse durante le ore centrali della giornata. Venti moderati dai quadranti nord-orientali; Zero termico nell'intorno di 1350 metri. Mar Ligure di Ponente agitato; Mar Ligure di Levante molto mosso.

