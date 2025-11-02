Meteo in Liguria, dopo il maltempo da lunedì torna il sole

DOMENICA: la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali nella prima parte del giorno, si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca responsabile di ampi rasserenamenti dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli poco nuvolosi in serata; su Riviera centrale e sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi. In serata attenuazione dei fenomeni; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in temporanea intensificazione pomeridiana; sulle Alpi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti moderati dai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 3200 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante

LUNEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante, Alpi e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 2800 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso.

