Meteo Liguria, sabato di maltempo ma domenica torna il sole

Le previsioni di 3Bmeteo
di Redazione

Oggi, sabato 27 settembre, permangono condizioni di spiccata variabilità, con ampi sprazzi di sole a Ponente alternati a nubi, rovesci e temporali anche forti in mattinata sul centro-Levante. Temperature: minime stazionarie, massime in aumento. Umidità: Su valori medi. Venti: occidentali a Ponente, orientali a Levante in generale rotazione da Nord, deboli in rinforzo fino a moderati la sera. Mare: mosso, in calo fino a poco mosso.

Domenica 28 settembre l'ingresso di correnti settentrionali, fresche e asciutte, favorisce il ritorno del sole appena disturbato da addensamenti residui in mattinata e da isolati cumuli pomeridiani sui rilievi.

