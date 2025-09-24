Meteo, ancora nuvole e pioggia: da venerdì schiarite

MERCOLEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi sin dal mattino, foriere di debole piogge in serata. Nello specifico sulla Riviera di ponente giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; sulla Riviera centrale giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. In serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti, salvo temporanee brevi schiarite durante il pomeriggio. In serata deboli piogge; su Alpi e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con deboli piogge in serata. Venti deboli orientali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2700 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante da mosso a molto mosso.

GIOVEDI': la pressione cede rapidamente favorendo l'ingresso di aria più umida responsabile di un peggioramento nella seconda parte del giorno con deboli piogge sparse. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata; sulle Alpi nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio, in attenuazione dalla sera; sull'Appennino nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi con piogge e rovesci, anche a carattere temporalesco dalla serata. Venti deboli settentrionali in attenuazione e in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente da molto mosso a mosso; Mar Ligure di Levante molto mosso.

VENERDI': la circolazione depressionaria, responsabile di acquazzoni e temporali in attenuazione, allenta la presa favorendo tempo più asciutto dalla sera. Nello specifico sulla Riviera di ponente nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarisce in serata; su Riviera centrale e Riviera di levante cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio; sulle Alpi cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarisce; sull'Appennino cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. Schiarite in serata. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 2400 metri. Mar Ligure di Ponente mosso; Mar Ligure di Levante da molto mosso a mosso

