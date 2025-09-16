Meteo, da giovedì torna il sole sulla Liguria

MARTEDI': infiltrazioni umide raggiungono la Regione determinando molte nubi con cieli in prevalenza nuvolosi o molto nuvoloso, ma senza fenomeni degni di nota. Nello specifico su Riviera di ponente e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulla Riviera centrale cieli molto nuvolosi o coperti con tendenza a parziali schiarite dal pomeriggio. In serata formazione di foschie o banchi di nebbia; sulla Riviera di levante cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite dalla sera; sulle Alpi nubi sparse alternate a timide schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli molto nuvolosi. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell'intorno di 3950 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

MERCOLEDI': l'alta pressione si rafforza ulteriormente determinando rasserenamenti sempre più ampi. Nello specifico su Riviera di ponente e Alpi giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino; su Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata. Venti deboli dai quadranti nord-orientali in rotazione a meridionali; Zero termico nell'intorno di 4500 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante mosso.

GIOVEDI': un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Riviera di ponente, Riviera centrale, Riviera di levante e sull'Appennino cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata; sulle Alpi cieli in prevalenza poco nuvolosi o parzialmente nuvolosi, salvo maggiore variabilità nelle ore centrali della giornata. Venti deboli meridionali in rotazione ai quadranti sud occidentali; Zero termico nell'intorno di 4650 metri. Mar Ligure di Ponente e Mar Ligure di Levante poco mosso.

