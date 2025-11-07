Sport

Sampdoria, doppio forfait last minute: out Pafundi e Ricci

Vigilia di campionato per i blucerchiati, domani in campo a Venezia
di Marco Bisacchi
Alcuni calciatori in un campoLa Sampdoria domani in campo a Venezia

Doppia assenza dell'ultima ora per la Sampdoria, impegnata domani a Venezia (ore 19,30) in trasferta dopo i tre giorni di ritiro a Veronello. A sorpresa si è nuovamente fermato - per affaticamento muscolare - Pafundi, che pareva destinato al rientro proprio al Penzo dopo lo stop con la nazionale Under 21: non si tratterebbe comunque di nulla di preoccupante. Da valutare invece le condizioni di Ricci, che non è stato convocato per la gara di Venezia a causa di un problema a un polpaccio. Probabile che al suo posto - a centrocampo - ci sia spazio per uno tra Ferri o Bellemo.

La probabile formazione

La probabile formazione della Sampdoria, domani a Venezia: 3-5-2 con Ghidotti tra i pali, Hadzikadunic, Ferrari e Giordano in difesa, Depaoli, Henderson, Ferri, Benedetti e Ioannou a centrocampo, Cuni e Coda in attacco. Potrebbero partire almeno inizialmente dalla panchina sia Barak sia Cherubini. La squadra guidata da Foti e Gregucci (quest'ultimo oggi ha chiamato la squadra a dare di più dopo la sconfitta col Mantova) a caccia di un risultato positivo in una sfida molto complicata, e con una classifica che resta deprimente. 

I convocati

Ecco l'elenco dei convocati della Sampdoria: 

Portieri: Coucke, Ghidotti, Krastev, Ravaglia.

Difensori: Coubiș, Depaoli, Ferrari, Giordano, Hadžikadunić, Ioannou, Riccio, Venuti, Vulikic.

Centrocampisti: Barák, Bellemo, Benedetti, Casalino, Conti, Ferri, Henderson.

Attaccanti: Cherubini, Coda, Çuni, Narro.

