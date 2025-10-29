Mezzo secolo di vela d'altura: il 50° Campionato Invernale del Tigullio parte l'8 novembre

Il 2025 rappresenta un anno storico per il mondo della vela nel Golfo del Tigullio, poiché si festeggia la 50ª edizione del Campionato Invernale del Tigullio . La organizzata, dal Comitato Circoli Velici Tigullio, vede coinvolti numerosi club tra cui manifestazione CN Lavagna, CN Rapallo, CV Santa Margherita Ligure, Lega Navale di Chiavari, Rapallo, S. Margherita Ligure, Sestri Levante ei circoli velici di Chiavari e Sestri Levante.

L'appuntamento principale si svolgerà da sabato 8 novembre 2025 a domenica 15 febbraio 2026, con un calendario ricco di regate che si svolgono su sei weekend, dividendo le prove tra le due manches principali. La prima sarà dal 9 al 23 novembre, mentre la seconda, che ripartirà dopo le festività natalizie, avrà luogo dal 17 gennaio al 15 febbraio 2026.

Il momento di maggior festa si annuncia per sabato 8 novembre , giorno in cui si terrà il “Tigullio Race 50° Event”, una regata speciale che seguirà un percorso storico da Portofino a Sestri Levante, e sarà aperta a tutte le imbarcazioni senza distinzione di categoria o dimensione. Questa giornata di celebrazione, prevista alle ore 11, intende essere un evento memorabile in acqua ea terra, coinvolgendo velisti, associati e appassionati di vela in un grande clima di festa.