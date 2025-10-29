Coppa Italia Primavera: alla Sciorba c’è il Cosenza sulla strada del lanciatissimo Genoa

E’ tempo di debutto in Coppa Italia per la Primavera del Genoa, capolista in campionato insieme alla Roma. L’appuntamento in gara secca è per le 11 alla Sciorba: avversario il Cosenza, formazione inserita nel gruppo B in Primavera 2.

I calabresi sono reduci da un avvio di campionato tutt’altro che esaltante: dodicesimo posto a quota sei punti, con due vittorie e ben quattro sconfitte. Soltanto quattro le reti realizzate e dodici quelle subìte. Attenzione però: in organico il Cosenza può vantare una buona qualità e, in più, in una partita secca come quella di oggi i margini di errore sono veramente ridotti all’osso.

Alla Sciorba arriva un avversario col morale alto dopo aver superato il Pescara (2-1) nell’ultimo turno di campionato, interrompendo così una striscia di quattro sconfitte consecutive.

Probabile che mister Sbravati applichi un certo turn over per dare spazio a ragazzi fin qui non molto impegnati in campionato.

La vincente di Genoa-Cosenza nei sedicesimi di finale affronterà il Frosinone, squadra di Primavera 1 che ha eliminato la Ternana (1-0). La stagione dei giovani rossoblù proseguirà poi lunedì con la trasferta di Monza, valida per la decima giornata di campionato. In Brianza i giovani rossoblù proveranno ad allungare uno splendido avvio da imbattuti, con cinque vittorie e quattro pareggi.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook