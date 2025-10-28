Genoa, vertice Salis-Sucu a Tursi: ecco i temi al centro dell'incontro

La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha incontrato questa mattina nel suo ufficio di rappresentanza di Palazzo Tursi il presidente del Genoa CFC, Dan Sucu, accompagnato dal direttore generale, Flavio Ricciardella.

"Ringrazio il presidente Sucu per la gradita visita – commenta la sindaca – era la prima volta che ci incontravamo e mi ha fatto molto piacere poterlo conoscere di persona. Abbiamo parlato di Genoa, della sua volontà di investire nella società, ma non solo. Il valore sociale dello sport è un aspetto su cui ci siamo trovati molto allineati. Il presidente ha mostrato grande attenzione verso la comunità romena presente a Genova e in Italia e sono certa che in futuro potremo mettere in campo una collaborazione proficua su progetti di interesse comune".

