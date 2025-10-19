Ottolini: "Momento difficile, lavoriamo tutti insieme per uscirne"

Marco Ottolini, direttore sportivo rossoblù

Che sia un dopo partita diverso dal solito lo capisci da certi sguardi. Il malumore non è tanto per il pareggio col Parma, semmai per una nuova occasione persa per vincere la prima partita in campionato. Una volta abbassate le luci della sala stampa, in serata arrivano le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo Ottolini e diffuse dal club stesso.

"È il momento di stare uniti e lavorare tutti insieme con il nostro allenatore e il nostro staff per liberare la testa e le qualità di questa squadra - spiega Ottolini - Ci sono partite in cui tiri ripetutamente e non segni e magari sbagli anche un rigore nel recupero. Questo è il calcio".

Sempre più nel dettaglio: "Se siamo in questa situazione tuttavia è evidente che ci sono cose da migliorare e ne siamo consci. Il malumore dei nostri tifosi a fine partita è legittimo, questi fischi ci devono spronare a fare meglio. Abbiamo un obiettivo comune e insieme lo raggiungeremo".

Insomma, da parte del club, per bocca del suo diesse, un segnale di vicinanza e di sostegno a Vieira nel momento più complicato della sua gestione da quando è sulla panchina rossoblù.