LIVE Venezia - Spezia 1-0: Adorante dal dischetto non sbaglia

Cronaca

30' - Adorante dal dischetto trasforma l'1-0. Avanti i padroni di casa con la rete dagli undici metri del numero 9. Penalty assegnato da Fabbri dopo un fallo di Soleri ai danni di Haps.

5' - Vignali viene espulso a seguito di revisione VAR. Cartellino rosso comminato da Fabbri al centrocampista spezzino, reo di aver commesso un brutto fallo ai danni di Doumbia. Ingenuità pazzesca del calciatore delle aquile.

Tabellino

Venezia - Spezia: 1-0;

Reti: 30' Rig. Adorante (V);

Ammoniti: 9' Kike Perez (V);

Espulsi: 5' Vignali (S);

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Busio, Haps; Compagnon, Adorante.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Vignali, Esposito, Kouda, Beruatto; Soleri, Di Serio.

Pre partita

Il conto alla rovescia è terminato: alle ore 15 lo stadio “Penzo” sarà il palcoscenico della sfida tra Venezia e Spezia, valida per la quinta giornata del campionato di Serie B. A dirigere l’incontro sarà Micheal Fabbri della sezione di Ravenna. Entrambe le squadre arrivano da un ko nell’ultimo turno e sono pronte a dare battaglia per rialzarsi. I bianchi guidati da Luca D’Angelo inseguono ancora la prima gioia stagionale, mentre i lagunari di Stroppa non vincono dalla gara d’esordio.

Nel centrocampo aquilotto spiccano cambiamenti importanti: dal primo minuto trovano spazio sia Vignali che Kouda, schierati accanto al regista Salvatore Esposito. In avanti chance per Soleri, che farà coppia con Di Serio. Sul fronte opposto il Venezia punta sul tandem offensivo formato da Compagnon e Adorante.

Le formazioni ufficiali

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Schingtienne, Venturi, Sverko; Bjarkason, Doumbia, Perez, Busio, Haps; Compagnon, Adorante. All. Stroppa.

SPEZIA (3-5-2): Mascardi; Wisniewski, Hristov, Mateju; Candela, Vignali, Esposito, Kouda, Beruatto; Soleri, Di Serio. All. D’Angelo.