Genoa, l’appello dei tifosi: “Tutti allo stadio con la maglia rossoblù”

Un invito semplice, ma dal forte valore simbolico. Alla vigilia della sfida contro la Juventus, i gruppi della Nord lanciano un appello che profuma di identità e appartenenza: “Indossiamo tutti la maglia rossoblù”.

Un richiamo che affonda le radici nella storia ultracentenaria del club più antico d’Italia. “Una maglia e un pallone: tutto è iniziato così – recita il messaggio –. , alla soglia dei 132 anni, quella maglia che tanto amiamo è diventata il simbolo di un legame unico e di un amore incondizionato”.

Lo stadio Ferraris, dunque, è pronto a tingersi di rossoblù in una delle sfide più attese della stagione. Una chiamata che non riguarda soltanto il calcio giocato, ma il senso di comunità e il sentimento che lega squadra e tifoseria, in una cornice che si annuncia di grande suggestione considerato che ci sarà praticamente il sold out con oltre 33.00 tifosi presenti sugli spalti.

Ekhator in Under 21

Jeff Ekhator dopo aver fatto i conti con un attacco influenzale questa mattina si è presentato regolarmente in campo per la rifinitura. Il giocatore classe 2006, cresciuto nel viviaio rossoblù, è stato convocato per l’Under 21 di Baldini al posto di Camarda che si è infortunato durante la gara di ieri sera Lecce - Milan (0-2).