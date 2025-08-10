Genoa, slitta l’allenamento a porte aperte: sara lunedì alle 18.30

Il Genoa fa sapere di una variazione di programma per l’allenamento a porte aperte inizialmente previsto domani, 11 agosto, alle ore 16.30. La sessione si svolgerà invece alle 18.30, con apertura dei cancelli dello stadio a partire dalle 18.00.
La decisione, probabilmente motivata anche dalle alte temperature attese nel pomeriggio, permetterà ai tifosi di seguire la squadra in un orario più fresco e accessibile.
L’allenamento offrirà l’occasione ai supporter rossoblù di osservare da vicino i progressi del gruppo guidato da Patrick Vieira, in vista dell’esordio stagionale in campionato e della gara di venerdì sera di Coppa Italia al Ferraris.
