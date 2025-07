Genoa, giorno di riposo alternativo: rafting in Val di Fiemme tra spirito di gruppo e adrenalina

Una giornata diversa dal solito per il Genoa, impegnato nel ritiro precampionato a Moena. Invece della consueta seduta sul campo del “Benatti”, la squadra rossoblù ha vissuto un momento di svago e team building: rafting tra le rapide del torrente Avisio, nel cuore della Val di Fiemme.

Giocatori, staff tecnico e alcuni membri della dirigenza si sono cimentati in una discesa tra acque impetuose e paesaggi mozzafiato, vivendo un’esperienza che ha unito adrenalina e divertimento. Un modo perfetto per staccare momentaneamente dal lavoro tattico e atletico, senza rinunciare alla coesione del gruppo, fondamentale in questa fase della preparazione.

Patrick Vieira ha voluto approfittare dell’occasione per rafforzare lo spirito di squadra, puntando sull’importanza del legame tra i giocatori anche fuori dal rettangolo di gioco. Tra spruzzi d’acqua, risate e qualche inevitabile “bagno” forzato, il Genoa ha così vissuto una giornata di relax attivo che contribuirà a cementare ulteriormente l’intesa in vista dell’inizio della stagione.

Lunedì si torna al lavoro con una doppia seduta di allenamento, ma la discesa sull’Avisio resterà un momento da ricordare di questo ritiro trentino.