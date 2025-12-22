Il ligure Giovanni Cenderello Vicepresidente nazionale della società italiana di malattie infettive e tropicali

Il ligure Giovanni Cenderello è stato eletto Vicepresidente nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. L'investitura è giunta alla conclusione del XXIV Congresso Nazionale della società scientifica, che si è tenuto a Riccione dal 16 al 19 dicembre.

Cenderello, primario della struttura complessa Malattie Infettive di Sanremo, Asl 1 imperiese, entrerà a sua volta in carica come presidente alla fine del 2027.

"La vicepresidenza della SIMIT è una responsabilità e un servizio alla comunità degli infettivologi – commenta a Primocanale Giovanni Cenderello – l’obiettivo è rafforzare la società come casa comune degli infettivologi, un luogo di crescita professionale, confronto scientifico e difesa del ruolo della disciplina nel servizio sanitario nazionale. Le priorità sono chiare: contrastare la ‘pandemia silente’ dell’antimicrobico-resistenza, promuovendo l’antimicrobial stewardship e l’uso appropriato degli antibiotici, e rafforzare la prevenzione dell’HIV, a partire da un maggiore accesso e utilizzo della PrEP. Senza dimenticare l’attenzione verso le malattie emergenti, come le arbovirosi, che richiedono competenze infettivologiche sempre più centrali".