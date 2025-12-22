Il ligure Giovanni Cenderello Vicepresidente nazionale della società italiana di malattie infettive e tropicali

Il ligure Giovanni Cenderello è stato eletto Vicepresidente nazionale della Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. L'investitura è giunta alla conclusione del XXIV Congresso Nazionale della società scientifica, che si è tenuto a Riccione dal 16 al 19 dicembre.
Cenderello, primario della struttura complessa Malattie Infettive di Sanremo, Asl 1 imperiese, entrerà a sua volta in carica come presidente alla fine del 2027.
"La vicepresidenza della SIMIT è una responsabilità e un servizio alla comunità degli infettivologi – commenta a Primocanale Giovanni Cenderello – l’obiettivo è rafforzare la società come casa comune degli infettivologi, un luogo di crescita professionale, confronto scientifico e difesa del ruolo della disciplina nel servizio sanitario nazionale. Le priorità sono chiare: contrastare la ‘pandemia silente’ dell’antimicrobico-resistenza, promuovendo l’antimicrobial stewardship e l’uso appropriato degli antibiotici, e rafforzare la prevenzione dell’HIV, a partire da un maggiore accesso e utilizzo della PrEP. Senza dimenticare l’attenzione verso le malattie emergenti, come le arbovirosi, che richiedono competenze infettivologiche sempre più centrali".
IL COMMENTO
Bimbi curati fuori sede (anche al Gaslini), quando la politica è vicina alle famiglie
Addio cartiere, Sos edicole, evviva i libri, ma salviamoli dalla pioggia in Galleria