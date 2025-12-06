Influenza, Bassetti: "Tanti casi di virus in ospedale, di tipo A e B"

Crescono i casi di influenza in Liguria in questa prima settimana di dicembre: non è ancora tempo di picco, che sarà non prima delle festività natalizie o del Capodanno, ma il trend è chiaro: i virus, partiti soprattutto dai più giovani e dai contagi scolastici, si spostano ora sulle altre fasce di popolazione e in ospedale arrivano le persone anziane. "La situazione non è bella - commenta al 'Medico risponde' il professor Matteo Bassetti - L'epidemia partita dalle scuole ora coinvolge anche le persone anziane e in ospedale da dieci giorni ci sono numerosi casi di infezioni respiratorie, alcuni sostenuti da influenza A e dall'influenza B insieme ad altri tipi di virus".

Ecco quando va fatto il vaccino per immunizzarsi

Non è più dunque una anomalia, ma l'influenza è diventata una normalità, come peraltro era accaduto lo scorso anno e da inizio dicembre i casi sono diventati sempre più frequenti. Per questo - spiega ancora Bassetti - "si deve fare il vaccino. Che per le persone anziane va fatto tra ottobre e novembre, per gli anziani dicembre è tardi mentre per le altre fasce va ancora bene". Le critiche vanno agli spot del ministero arrivati troppo tardi, a differenza della Liguria dove la campagna è partita per tempo. "Si sono vaccinati in molti anche per via della gratuità, ricordiamo gli open day allo stadio, al supermercato, dove si potrà fare il vaccino anche senza prenotazione".

Se ho già fatto l'influenza, mi conviene fare il vaccino?

Fino a quando vaccinarsi? "Considerando che dopo la vaccinazione ci vogliono un paio di settimane per avere gli anticorpi, per il mese di dicembre ci si può ancora vaccinare ma è chiaro che se come quest'anno l'influenza anticipa, a dicembre rischi di non essere coperto. La vaccinazione copre per 3-4 mesi quindi chi l'ha fatta a novembre è coperto per tutta la stagione influenzale". E chi avesse già fatto l'influenza, ha senso che faccia il vaccino? Risponde Bassetti: "Se io vengo in contatto con un virus, magari dell'influenza A non è detto che poi io non venga in contatto con un virus di influenza B, quindi in ogni caso vale la pena vaccinarsi e alzare le difese immunitarie".

