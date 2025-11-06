A Genova in 4mila al Congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri
2 secondi di lettura
di E.P.
ARTICOLI CORRELATI
Mercoledì 05 Novembre 2025
Farmacisti ospedalieri, al Porto Antico di Genova il 46esimo congresso nazionaleDal 6 al 9 novembre al Centro Congressi Porto Antico di Genova il 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO)
TAGS
Ultime notizie
- Anche Albanese insieme a Greta Thunberg in piazza a Genova
- Rigenerazione urbana e sicurezza: l'evento a Genova
- A Genova in 4mila al Congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri
- Stelle nello sport al Festival Orientamenti: tutti gli incontri per gli studenti
- Incidente in autostrada: tamponamento tra auto, furgone e camion, code in A26
- Sfratto all'ex casa Raphael, presidio davanti alla struttura. Gli ospiti trasferiti in albergo
IL COMMENTO
Attenzione! Camogli si spopola
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd