Sanità

Torna alla homepage

A Genova in 4mila al Congresso nazionale dei farmacisti ospedalieri

2 secondi di lettura
di E.P.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsAppFacebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook

ARTICOLI CORRELATI

Mercoledì 05 Novembre 2025

Farmacisti ospedalieri, al Porto Antico di Genova il 46esimo congresso nazionale

Dal 6 al 9 novembre al Centro Congressi Porto Antico di Genova il 46° Congresso Nazionale della Società Italiana di Farmacia Ospedaliera (SIFO)

TAGS