Nomine e assunzioni nella sanità, Nicolo' rassicura: "Non abbiamo bloccato nulla"

"Non abbiamo bloccato nulla, le assunzioni dei nuovi medici continuano a esserci, ma anche quelle dei primari. Tant'è vero che pochi giorni fa abbiamo nominato due nuovi primari alla Spezia per radiodiagnostica interventistica e radiologia, domani sarà il turno della chirurgia toracica dipartimentale e dell'anestesia a Savona. Vorrei rassicurare e ridimensionare il problema, perché la realtà è ben diversa"

L'assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolo' ridimensiona la situazione legata al blocco delle nomine nelle Asl e negli ospedali della Liguria, notizia apparsa sui quotidiani locali. Alla notizia erano già arrivate le reazioni dai sindacati.

"Certamente ci dovrà essere una comunicazione da parte delle direzioni nei confronti della Regione in merito alle iniziative che vogliono portare avanti, ma detto questo via libera, nessun problema".