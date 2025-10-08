Sanità

Torna alla homepage

Il medico risponde - Ernia del disco: che cos'è e quando si interviene chirurgicamente

3 secondi di lettura
di Tiziana Oberti

 

TAGS

ARTICOLI CORRELATI

Martedì 07 Ottobre 2025

Il medico risponde - La riabilitazione cardiologica post infarto

https://www.youtube.com/embed/MLvC6Ng5lJ4?si=Is95QdoJycExuq1o  
Lunedì 06 Ottobre 2025

Il medico risponde - Che influenza sarà e chi deve vaccinarsi?

Ospite il prof. Giancarlo Icardi direttore igiene Policlinico San Martino