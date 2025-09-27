A Terrazza Colombo il primo evento dedicato alla salute femminile in ogni fase della vita

Mercoledì 1 ottobre 2025 si terrà LEI Salute, il primo evento che approfondisce il tema della salute al femminile in ogni fase della vita. Con il patrocinio di Regione Liguria, Fondazione Onda e Ordine dei Medici di Genova, Terrazza Colombo ospita una giornata di confronto tra istituzioni, mondo scientifico, aziende e cittadini con tavole rotonde che esplorano la salute delle donne lungo l’intero arco della vita: adolescenza, età adulta, maternità e longevità. Con il claim “Cura te stessa, cambia il mondo”, l’evento, ideato e organizzato da Ameri Communications, vuole informare, stimolare il dibattito pubblico e promuovere soluzioni per una società più equa e consapevole.

In Italia le donne vivono di più ma con una qualità di vita più bassa

In Italia le donne sono 30.591.392, ovvero il 51,2% della popolazione. Hanno un’aspettativa di vita di circa 85 anni, cinque in più degli uomini, ma troppo spesso non godono della stessa qualità di vita. Secondo il Global Women’s Health Index 2024, il nostro Paese è solo al 70° posto al mondo per benessere femminile, con difficoltà di accesso alle cure, prevenzione insufficiente e scarsa attenzione alle specificità di genere. Negli ultimi dieci anni gli studi dedicati alla salute femminile sono quasi triplicati, ma il percorso verso la piena equità è ancora lungo e richiede il contributo congiunto di istituzioni, mondo sanitario e cittadini.

“Per troppo tempo la medicina ha considerato l’organismo femminile come una semplice variante di quello maschile – ha dichiarato Daniela Boccadoro Ameri ideatrice dell’evento – con LEI Salute vogliamo superare questo approccio, valorizzare le differenze e promuovere lo sviluppo della medicina di genere attraverso cure mirate ed efficaci, per generare un impatto più giusto sulla vita delle donne”.

Una tavola rotonda per ogni fase della vita di una donna

Il programma della prima edizione si articolerà in quattro tavole rotonde, ciascuna dedicata a una particolare fase della vita di ogni donna. Dalla medicina di genere, intesa come strumento per curare le differenze e generare equità, alla salute delle giovani tra corpo, identità e futuro, fino alla consapevolezza femminile nella fase adulta, con focus su maternità e prevenzione, per concludere con menopausa, invecchiamento attivo ed empowerment.

“LEI Salute rappresenta un’occasione preziosa per promuovere un approccio alla salute che sappia riconoscere e valorizzare le differenze di genere. Parlare di medicina personalizzata, di prevenzione e di benessere femminile – ha dichiarato Simona Ferro assessore a Pari Opportunità, Tutela e Valorizzazione dell'infanzia, Politiche giovanili di Regione Liguria - vuol dire non solo tutelare la salute delle donne, ma anche costruire una società più equa e consapevole. Regione Liguria sostiene con convinzione questa iniziativa, consapevole del valore di una rete che unisca istituzioni, professionisti e associazioni per offrire risposte concrete alle nuove sfide della salute e della parità. Proprio nel 2025, nell’ambito del Sistema di monitoraggio della dimensione di genere, l’Ente ha promosso la creazione di un tavolo di lavoro specifico dedicato a questo tema”

“Investire nella salute delle donne – ha affermato Cristina Lodi assessore a Welfare, Servizi Sociali, Famiglie, Terza Età, Disabilità del Comune di Genova - significa investire in prevenzione, educazione, ricerca e innovazione. Significa anche abbattere le disuguaglianze, ascoltare i bisogni, valorizzare le competenze e costruire reti di prossimità che sappiano rispondere alle fragilità, ma anche sostenere i talenti e le energie di tutte le età. Il Comune di Genova è particolarmente impegnato, anche in collaborazione con Regione Liguria, nello sviluppo di reti di prossimità solide e diffuse sul territorio cittadino”.

Primo Hackathon LEI Salute: app innovativa a supporto della maternità

Sarà inoltre presentato il primo Hackathon LEI Salute, realizzato in collaborazione con Dedalus Italia, Liguria Digitale e l’Università degli Studi di Genova, un concorso di idee destinato a studenti universitari, che lavoreranno in un team multidisciplinare per progettare un’app innovativa a supporto della maternità. Il gruppo vincitore si aggiudicherà un tirocinio curricolare presso le strutture di riferimento di Dedalus e di Liguria Digitale, due realtà leader nell’innovazione sanitaria e digitale.

La giornata sarà seguita da Primocanale.

