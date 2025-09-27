A Genova la corsa in pigiama ha sfidato la pioggia, in 1.500 alla "Pigiama Run"

La pioggerella che ha accompagnato il percorso della Pigiama Run non ha fermato i tantissimi partecipanti - erano 1500 gli iscritti - ieri sera a Genova, alla corsa-camminata organizzata da Lilt per supportare i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Famiglie, bimbi e bimbe, hanno sfilato e corso per circa 4 km da piazza Matteotti attraverso i vicoli e le piazze del centro storico, fino al Porto Antico. Raccolti più di 19mila euro per il Gaslini.

Sindaca Salis: "Ringraziamo il personale sanitario"

Tra il pubblico anche la Sindaca di Genova Silvia Salis: "Siamo qui per ringraziare la Lilt e tutte le persone, davvero tantissime, con un colpo d’occhio meraviglioso, che hanno voluto partecipare alla Pigiama Run per sostenere chi, tutti i giorni, lotta negli ospedali. Genova è una città con infrastrutture di solidarietà fortissime, come dimostriamo oggi ancora una volta. Ringraziamo i medici e tutto il personale sociosanitario, ricordandoci sempre che al fianco dei giovani pazienti ci sono le famiglie a cui va tutto il nostro sostegno", ha detto in piazza Matteotti prima della partenza della Pigiama Run. In piazza l'assessore regionale alla Sanità Massimo Niccolò, il consigliere regionale Armando Sanna, gli assessori comunali Cristina Lodi, Francesca Coppola, Emilio Robotti, Silvia Pericu e Davide Patrone. Alla corsa anche Stefano Rebora di Music for Peace. "Un successo, con piazza Matteotti piena e 1500 iscritti, siamo estremamente soddisfatti", commenta Paola del Guercio, organizzatrice dell'evento per Lilt.

I fondi raccolti per il supporto psicologico ai medici

Tutte le quote di iscrizione raccolte dalla LILT di Genova saranno destinate al progetto “Mi Prendo Cura”, un programma innovativo che offre supporto psicologico al personale sanitario e alle famiglie dei piccoli pazienti ricoverati al Gaslini. Il Progetto ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita sul lavoro degli operatori e di accompagnare i genitori nella gestione dello stress e delle fragilità legate alla malattia del proprio figlio.

