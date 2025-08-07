Pronto soccorso in Liguria, ecco il piano anti affollamento a Ferragosto

È iniziato il mese di agosto, periodo storicamente caldo (non solo meteorologicamente parlando) ma anche per i tanti accessi ai pronto soccorso della Liguria. Molti medici di famiglia infatti chiudono gli studi e così l'unica alternativa diventa proprio il pronto soccorso con i tempi di attesa che puntualmente si allungano per affollamento.

Per questo motivo a partire dal periodo di ferragosto Regione Liguria ha previsto un potenziamento delle aperture per far fronte al previsto maggiore afflusso ai pronto soccorso della Liguria. La conferma arriva dall'assessore alla Sanità di Regione Liguria Massimo Nicolò: "Andremo ad attivare, nel periodo intorno a Ferragosto, in tutte le Asl una serie di iniziative con l'aperture di ambulatori e la presenza di medici di medicina generale proprio per offrire un servizio ai cittadini liguri e anche ai turisti che affollano la nostra regione per le vacanze". Dunque aperture extra per evitare i super affollamenti.

In questo mercoledì 7 agosto la situazione dei pronto soccorso della Liguria è regolare. Si registra un picco di accessi al Saint Charles di Bordighera che risulta molto affollato mentre il Villa Scassi di Genova Sampierdarena e il San Bartolomeo di Sarzana risultano affollati. In tutti gli altri invece situazione regolare. "Direi che nel complesso la pressione sul pronto soccorso, salvo poi le giornate dove inevitabilmente arrivano tanti codici rossi, si è leggermente calmata - analizza l'assessore Nicolò -. Devo dire che questo è avvenuto anche in relazione alla istituzionalizzazione di tutto il percorso nuovo che avevamo fatto a suo tempo per le dimissioni protette dal pronto soccorso alle degenze emergenza nell'rsa per post acuti".

All'ospedale San Martino di Genova e a Lavagna è inoltre attivo il Ps Tracker, il sistema realizzato da Liguria Digitale che fornisce a familiari e amici aggiornamenti in tempo reale sulla situazione clinica di un proprio caro che si trova in attesa. A questo si aggiungono i circa 80 i 'facilitatori' presenti nei pronto soccorso liguri, si tratta di personale dipendente del sistema sanitario regionale che è stato formato ad hoc sotto un profilo psicologico per dare conforto e informazioni ai pazienti e ai parenti delle persone che si trovano in attesa. Personale formato sia per gestire la fase dell'accoglienza che quella della comunicazione. In questo in modo da prevenire la deriva violenta delle interazioni tra pubblico e personale sanitario.

