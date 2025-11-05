Primogiornale - l'edizione on demand del 5 novembre

Ultime notizie
- Sfratto all'ex casa Raphael, Tursi: "Servizi sociali pronti con soluzioni temporanee per gli ospiti"
- Il genius loci, il vano campane e gli oculi: vi porto sulla Torre di San Lorenzo
- Genova prima città in Italia a dotarsi di una consulta carcere-città: ecco a cosa serve
- L'urlo dei lavoratori del Gaslini: "Servono stabilizzazioni e assunzioni"
- Sampdoria da stasera in ritiro a Veronello. Depaoli in gruppo
- A che punto è il Parco dei ricercatori di Bolzaneto? Il cronoprogramma dei lavori
IL COMMENTO
Attenzione! Camogli si spopola
Salis contro le primarie, sconfessata l'elezione di Schlein a segretaria Pd