In arrivo dal Mit 31 milioni di euro per le strade liguri

Oltre 31 milioni di euro totali per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali della Liguria: dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 31.115.855 euro per la nostra regione.

Oltre un miliardo di euro in Italia

Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia. Una cifra che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

La ripartizione per province

In Liguria le risorse assegnate alle province sono state così ripartite: provincia di Genova: 14.128.258,78; Imperia: 5.496.623,34; La Spezia: 4.880.078,29; Savona: 6.610.895,40.