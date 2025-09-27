E' ligure la nuova presidente nazionale di Cna Nautica

Federica Maggiani

L’assemblea nazionale di Cna Nautica a Roma ha eletto al ruolo di Presidente Federica Maggiani della Spezia. La sua nomina è la conferma del ruolo strategico per la nautica del polo produttivo spezzino e del resto della Liguria.

“Mi impegnerò per consolidare il ruolo di Cna nel settore anche in territori fortemente legati al mare in cui le diverse professionalità che si legano alla nautica stanno crescendo", ha commentato la neo presidente.

Federica Maggiani, ex presidente Cna La Spezia, imprenditrice del settore nautico, commenta i dati della nautica ligure: "La Liguria con 2901 patenti nautiche rilasciate nel 2024 conferma un primato, da sola presenta numeri prossimi a quelli di Toscana e Lazio insieme. Altro podio importante, a livello numerico e nazionale, è quello relativo ai posti barca: 25.093 nel 2024, di cui 7.705 nello spezzino". Forte attenzione al territorio da cui Maggiani proviene: "La Spezia è una tra le prime città in Italia in relazione all'incidenza del valore aggiunto creato dalla Blu Economy e un elemento cruciale è costituito anche, per esempio, dalla piccola nautica. Il solo settore della locazione e del noleggio ha avuto un'importante crescita nel 2024, uno sviluppo notevole guardando a un arco temporale più ampio: tra il 2019 e il 2024 la crescita è del 140%”, commenta ancora Maggiani.

A lei, tra gli altri, le congratulazioni del Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dell'assessore regionale Giacomo Giampedrone.

Iscriviti ai canali di Primocanale su WhatsApp, Facebook e Telegram. Resta aggiornato sulle notizie da Genova e dalla Liguria anche sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook