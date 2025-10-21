Piciocchi: "Daremo noi i voti alla maggioranza per il termovalorizzatore, Salis ha una grande occasione"

Genova sta cercando un sito per il futuro termovalorizzatore, un'infrastruttura considerata fondamentale per gestire circa 320.000 tonnellate di rifiuti all'anno e ridurre la dipendenza dalle discariche. Diverse opzioni sono al vaglio, alimentando un vivace dibattito politico e territoriale del tempo e intanto la città presenta un pessimo colpo d'occhio con decine di cassonetti ricolmi di spazzatura e sacchetti sui marciapiedi.

La sindaca Salis non ha detto ancora "sì" ma ha fatto capire di essere favorevole ma sicuramente andrà a scontrarsi con la parte più estrema del campo largo: Avs e Movimenti Cinque Stelle sono per il no assoluto e anche un pezzo del Pd sembra essere contrario.

"Se la sindaca, come credo, non avesse i voti della sua maggioranza potrà contare su quelli della minoranza - ha detto il consigliere comunale di Vince Genova Pietro Piciocchi ospite del Programma Politico di Primocanale - Io su questo ho le idee molto chiare: a marzo quando ero vicesindaco reggente ho fatto una delibera che dava una indirizzo ad Amiu per fare una proposta per realizzare un termovalorizzatore e gestirlo perchè è l'unico modo per pagare meno la Tari. Siamo all'inizio del mandato, il centrosinistra ha una grande chance e la sindaca potrebbe essere ricordata per aver fatto qualcosa che prima nessuno è mai riuscito a fare".

