Claudio Scajola torna in Forza Italia: "Con convinzione"

Claudio Scajola torna in Forza Italia. "Non mi sono mai allontanato da voi, ho sempre votato e lavorato per forza Italia, ma oggi, con convinzione mi iscrivo di nuovo al partito in cui credo", ha annunciato lo stesso ex ministro e sindaco di Imperia, dal palco di 'Libertà', la festa del partito azzurro a Telese Terme (Benevento). Scajola, storico coordinatore azzurro, ha ripercorso la storia di FI, commuovendosi a tratti nel ricordare gli anni con Silvio Berlusconi e la costruzione del partito, è ha sottolineato "l'essenzialità di un movimento centrista ed equilibrato in questo momento storico". "Per continuare a crescere - ha spiegato -, è necessario avere chiari i riferimenti di Forza Italia: quelli del liberismo, del garantismo, del cristianesimo, dell'atlantismo e dell'europeismo, che mettono le persone al centro". "La riforma della giustizia è una nostra vittoria", ha sottolineato Scajola, ricordando il merito di Berlusconi che indicò la rotta." Il partito è vivo", ha aggiunto, "i ragazzi del movimento giovanile, guidati da Simone Leoni, sono coraggiosi e stanno aprendo strade con vitalità. Sotto l'egida equilibrata di Antonio Tajani, il partito cresce".