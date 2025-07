Marco Bucci e Silvia Salis ospiti a “Terrazza Incontra” lunedì sera: appuntamento su Primocanale alle 21

Una serata all’insegna del confronto e dell’attualità ligure: lunedì sera, alle ore 21, una nuova puntata di “Terrazza Incontra”, l’appuntamento targato Terrazza Colombo e Primocanale. Ospiti d’eccezione saranno Marco Bucci, presidente della Regione Liguria, e Silvia Salis, sindaca di Genova.

A fare gli onori di casa sarà Maurizio Rossi, presidente di Terrazza Colombo, che accoglierà i protagonisti della politica e dell’amministrazione locale. A intervistarli saranno Matteo Angeli, direttore di Primocanale, insieme alla giornalista politica Giorgia Fabiocchi con le domande anche di alcuni esponenti di primo piano della vita pubblica e civile della Liguria, per una serata che si preannuncia ricca di temi caldi e domande dirette.

Tra gli argomenti attesi: le sfide della Genova del futuro, le infrastrutture (skymetro e non solo), il turismo, lo sviluppo economico (situazione ex Ilva) e sociale del territorio, senza dimenticare i grandi eventi e le politiche per i giovani.

La trasmissione sarà trasmessa in diretta televisiva su Primocanale a partire dalle 21, e in contemporanea in streaming sul sito ufficiale www.primocanale.it, per permettere a tutti da ovunque di seguire l'appuntamento da ogni dispositivo mobile.