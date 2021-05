GENOVA - Lavori nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 maggio in viale Duca d’Aosta che porterà alla chiusura della strada nell'area di Brignole a Genova. La chiusura è prevista dalle ore 22 di martedì 25 maggio alle ore 4 di mercoledì 26 maggio. Diverse le linee dei bus che subiranno modifiche:

• Linea 13

Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Canevari, proseguiranno per piazza Verdi, via Fiume, via Cadorna, viale Brigata Bisagno dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: i bus, giunti al termine di viale Brigata Bisagno, proseguiranno per via Cadorna, via Fiume, piazza Verdi, via Canevari dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 606

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via XX Settembre, proseguiranno per via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per via Cadorna, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 607

Direzione levante: i bus, in partenza dal capolinea piazza Verdi, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: i bus, giunti in corso Buenos Aires, proseguiranno per via Cadorna, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 640

Direzione mare: percorso regolare.

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume, via XX Settembre dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 641

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via Macaggi, proseguiranno per via Brigata Liguria, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.

• Linea 649

Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Canevari, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: percorso regolare.

• Linea 656

Direzione mare: i bus, giunti al termine di via Canevari, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione monte: percorso regolare.

• Linea 680

Direzione mare: percorso regolare.

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 685, 686 e 687

Direzione mare: percorso regolare.

Direzione monte: i bus, in partenza dal capolinea piazza Verdi, proseguiranno per viale Thaon di Revel, via Fiume, via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea N2

Direzione levante: i bus, giunti al termine di via XX Settembre, proseguiranno per via Cadorna, corso Buenos Aires dove riprenderanno regolare percorso.

Direzione ponente: percorso regolare.