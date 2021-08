Vaccini in Liguria, open day e open night alla Spezia e ad Alassio

LA SPEZIA - Prosegue la campagna vaccinale in Liguria. In totale da fine dicembfre a d oggi sono 1.847.971 le dosi somministate. Nuovo open day e open night nello Spezzino e nel Savonese e nella giornata di oggi giovedì 12 agosto. I liguri non ancora vaccinati possono infatti ricevere la prima dose di vaccino anti Covid o anticipare il richiamo senza appuntamento recandosi oggi in Asl2 e Asl5 e domani venerdì 13 agosto in Asl5.

Ecco i dettagli:

In Asl5: hub ex Fitram della Spezia dalle 8 alle 12.

In Asl2: hub Bogliolo di Alassio dalle 20 alle ore 23.

Il 13 agosto in Asl5 hub ex Fitram della Spezia dalle 8 alle 12.