Vaccini a Genova, apre l'hub alla Sala Chiamata del Porto: venerdì tocca al Teatro della Gioventù

GENOVA - Al via da oggi, martedì 3 agosto, le vaccinazioni nel nuovo hub della Asl3 alla Sala Chiamata del Porto-Culmv (presso il Circolo Luigi Rum, piazzale San Benigno 1). Qui confluiranno, senza interruzioni, le vaccinazioni della linea Asl3 precedentemente somministrate presso l’Hub vaccinale (ambulatorio blu) della Fiera del Mare (LEGGI QUI). Qui sono state in quattro mesi 250mila le dosi vaccinali somministrate.

L'hub della Fiera continuerà a lavorare solo per le prenotazioni private (linea rossa) fino a giovedì 5 agosto, poi lascerà spazio per l'allestimento del Salone Nautico. Da venerdì 6 agosto infatti, con un ritardo di qualche giorno rispetto a quanto previsto inizialmente, aprirà il polo vaccinale al Teatro della Gioventù. “Quasi il 50% dei liguri è immunizzato con entrambe le dosi di vaccino. Grazie a questo il lieve aumento dei positivi al Covid-19 registrato anche oggi non sta determinando alcun impatto significativo sulle ospedalizzazioni” ha spiegato il governatore Giovanni Toti.

Intanto l'ultimo bollettino Covid emesso da Regione Liguria fotografa una situazione costante di aumento di positivi ma sostanzialmente stabile risulta essere il dato degli ospedalizzati (+1 rispetto alle 24ore precedenti). Tre persone in più invece ricoverate in terapia intensiva. L’incidenza cumulativa settimanale di casi positivi al Covid-19 ogni 100mila abitanti, la media ligure si attesta a 59 casi (36 nel savonese, 43 nell’area genovese, 66 positivi nello spezzino e 96 nell’Imperiese) considerati anche i turisti residenti in altre regioni (e le persone con residenza sconosciuta).

Dal 5 agosto al via la reciprocità vaccinale tra Emilia Romagna e Liguria. Si tratta del terzo accordo siglato dalla Regione per agevolare la vaccinazione di turisti e domiciliati da almeno 115 giorni. Gli altri accordi sono stati siglati con Piemonte e Lombardia. Sono al momento 2.635 i piemontesi che dal 1° luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria, sono invece 749 i lombardi che dal 30 luglio hanno prenotato il richiamo in Liguria.