Un Prontuario delle Eccellenze per frenare le fughe sanitarie

I liguri devono sapere che in Liguria ci si può curare bene e spesso, benissimo. Devono saperlo per evitare fughe sanitarie in altre regioni, alla ricerca di specialisti di fama e di qualità.

In Liguria e a Genova ci sono medici e chirurghi di qualità e ci sono, per nostra fortuna, eccellenze mediche che dovrebbero convincere i cittadini-pazienti a farsi curare nella loro regione, evitando il disagio e le spese dell’emigrazione sanitaria, anche se si andrebbero a utilizzare strutture convenzionate, cioè alla fine strapagate con i soldi degli stessi liguri.

Allora qual è il problema?

La risposta è semplice almeno in apparenza, ma a quanto pare di difficile applicazione. I cittadini-pazienti dovrebbero essere informati, mentre ora viaggiano per lo più col sistema pratico del passaparola, del sentito dire. Il consiglio di un amico, quello della vicina di casa che si è trovata così bene dal luminare lombardo. Non bastano sempre e in tutti i casi a dare la sicurezza di fare una buona scelta.

Dovrebbe essere la Regione, attraverso l’assessorato alla Salute, a fornire una sorta di prontuario delle eccellenze medico-sanitarie di Genova e della Liguria. Che lo ripetiamo, ci sono e sono anche numerose.

Dall’oculistica all’ortopedia, dall’oncologia alla cardiologia, la nostra regione può offrire soluzioni ottimali. L’importante è saperlo e avere elementi di valutazione chiari e semplici. Per esempio, nel caso delle chirurgie, quanti interventi una determinata struttura effettua durante l’anno. Un dato semplice che serve a indicare un livello di esperienza che non guasta.

Il Gaslini, per la pediatria è una di queste eccellenze, che per nostra fortuna non ha bisogno di essere comunicato perché è conosciutissimo in tutto il mondo.

Ma non c’è solo il Gaslini a tenere alto il livello di qualità della nostra sanità. Provi l’assessorato a studiare il Prontuario delle eccellenze nel tentativo così difficile di rallentare le fughe sanitarie in Lombardia, Piemonte e Toscana.