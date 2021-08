Un ex Chievo anche per la Sampdoria: ecco Manuel De Luca, già alla V. Entella

GENOVA - Anche la Sampdoria "pesca" tra gli svincolati del Chievo, come ha fatto il Genoa con il portiere croato Adrian Semper. Il giocatore gialloblù preso dal Doria, dopo l'esclusione dalla B del club veronese e il "liberi tutti" automaticamente concesso ai giocatori è Manuel De Luca, secondo l'esperto di mercato Di Marzio.

Per De Luca si tratta di un ritorno in Liguria: prima dell'esperienza in gialloblù dello scorso anno, con 32 presenze e 6 gol, il 23enne De Luca aveva infatti giocato nella Virtus Entella, insieme con l'omonimo Giuseppe, meritandosi la chiamata del Chievo. Da vedere se l'ingaggio di De Luca sia funzionale a un inserimento stabile nella rosa di D'Aversa o a un successivo passaggio in prestito a un altro club.