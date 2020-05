Turkyilmaz propone due spareggi scudetto e salvezza: Lazio-Juve e Lecce-Genoa

GENOVA - Kubilay Turkyilmaz attaccante svizzero protagonista negli anni Novanta in serie A con le maglie di Bologna e Brescia, rilancia un'idea per la conclusione del campionato che circola da giorni, ma che Preziosi ha già bocciato su tutta la linea.

La proposta di Turkyılmaz, rilanciata da TMW, riecheggia quella di Lotito: "Farei una partita secca Juve-Lazio per decidere chi vince lo scudetto. E un’altra tra Genoa e Lecce per stabilire chi va in B. E dal campionato cadetto salgono le prime tre. Per chiudere la stagione insomma farei solo due partite". Ma è molto probabile che si tratti solo di una battuta destinata a cadere nel vuoto.