Tumori, Airc torna in piazza anche in Liguria con i 'Cioccolatini della Ricerca'

GENOVA - Da sabato 9 novembre, in occasione dei Giorni della Ricerca, tornano in oltre 1.000 piazze italiane 'I Cioccolatini della Ricerca' di Fondazione Airc. I volontari saranno presenti anche nelle principali piazze della Liguria per distribuire i cioccolatini a sostegno dei 5.000 ricercatori che ogni giorno lavorano per un futuro sempre più libero dal cancro. Da lunedì 11 novembre, poi, la distribuzione prosegue in 1.728 filiali di Banco BPM presenti su tutto il territorio. Il cancro resta una priorità a livello mondiale: solo nel nostro Paese per il 2019 si stima che saranno diagnosticati 371.000 nuovi casi, più di 1000 al giorno. Per incidere su questi numeri i ricercatori italiani stanno lavorando per arrivare a diagnosi sempre più precoci e trattamenti più efficaci e mirati.

A fronte di una donazione minima di 10 euro sarà possibile ricevere una confezione con 200 grammi di cioccolato fondente, alimento che assunto in modica quantità può portare benefici, come spiega Antonio Moschetta, ricercatore Airc dell'Università di Bari: "Uno studio condotto da un gruppo di ricerca italiano, su una popolazione di quasi 11mila soggetti, ha dimostrato che il consumo di circa 20 grammi di cioccolato fondente ogni due giorni è in grado di ridurre i livelli di infiammazione circolante. Dato di grande rilevanza se si considera la relazione tra infiammazione e cancro. Un moderato consumo di cioccolato fondente a basso contenuto di zuccheri potrebbe quindi rappresentare un'ulteriore possibilità per ridurre il ruolo dell'infiammazione sistemica nell'aggressività e nella crescita dei tumori".

Insieme alla scatola di cioccolatini verrà distribuita anche la speciale guida con informazioni su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Volto centrale della campagna è Chiara, volontaria marchigiana che simboleggia idealmente l'impegno delle 20mila persone che, nel corso dell'anno, scendono in campo al fianco di Airc. Accanto a lei Valentina e Leonardo, in rappresentanza dei tanti pazienti che hanno superato il cancro e che con le loro storie possono testimoniare i progressi raggiunti dalla ricerca.

Ecco la lista delle piazze in provincia di Genova

PONTEDECIMO - Piazza Pontedecimo

SANTA MARGHERITA LIGURE - Piazza Caprera

GENOVA - Piazza Montano da Banca Passadore

GENOVA - Via S. Bernardo 33 c/o La Pinsa in S. Bernardo

GENOVA - Largo Pertini

NERVI - Piazzetta del Porticciolo

GENOVA - Via Caffaro, 1/19 Ufficio AIRC

GENOVA - P.zza Villa Goffredo Castelletto dal Carrefour

SARISSOLA - Piazza Pinan

VOLTRI PIiazza Gaggero

GENOVA - Piazza H. Dunant, 4 presso piscine d'Albaro

TORRIGLIA - Via Rosciano 29 Coop La Torrigliese

SESTRI LEVANTE - Piazza Matteotti, 7

RECCO - Passo Assereto

ARENZANO - Piazza XXIV Aprile

PRATO DI STRUPPA - Piazza Suppini

GENOVA - Via Sestri atrio Comune

GENOVA - Piazza Martinez

GENOVA - Via Lagustena c/o Chiesa S. Martino d'Albaro

RAPALLO - Piazza Cavour

CAMPOMORONE - Piazza G. Marconi

GENOVA - Via XX Settembre Altezza Ponte Monumentale

BOGLIASCO - Piazza XXVI Aprile

SORI - Via Stagno - Portici

GENOVA Piazza San Lorenzo dalla cattedrale

CHIAVARI - Piazza Madonna dell'Orto

ALASSIO - P.zza S.Ambrogio

SAVONA - Via Paleocapa ang.C.so Italia

VADO LIGURE - Piazza Cavour

VARAZZE - Piazza Beato Jacopo

VERNAZZA - Piazza di Vernazza

LA SPEZIA - Piazza Beverino

LA SPEZIA - Piazza Europa

PIGNONE - Farmacia Orlando Via Provinciale 2bis

RICCO' DEL GOLFO - Comune Via Aurelia 150

FOLLO - Comune Piazza Matteotti 2

BEVERINO - Via Aurelia Nord 1 Padivarma

SARZANA - Piazza Matteotti

PIAZZA-39551, SANREMO - Via Matteotti di fronte Cinema Centrale

PIAZZA-39843, ONEGLIA - Piazza Dante lato bar Piccardo