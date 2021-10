Traffico in tilt, code in autostrada e a Genova in città

GENOVA - Fino a undici chilometri di code in autostrada, sulla A26 Voltri-Gravellona Toce, a causa dei cantieri presenti sulla tratta e di materiali dispersi sul manto autostradale. Così si sveglia la Liguria che si muove, quella dei pendolari, degli autotrasportatori e di tutte le persone che si muovono per lavoro, scuola, necessità. L'aera interessata è quella tra il bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone, in direzione nord.

A metà mattinata sale la coda, sempre a causa dei cantieri laddove si viaggia solo su una corsia anche sulla A7: tra Bolzaneto e Busalla i chilometri di coda alle 9 sono già 5 in direzione Milano.

Non va meglio nel traffico cittadino genovese: a partire dalla Strada Aldo Moro a Genova, dove la coda è ferma da ponente a levante alle ore 8,15 circa per via di un veicolo in avaria. In una direttrice senza corsie di soccorso, si è dovuto attendere il carro attrezzi per liberare la carreggiata. Ma nel frattempo le auto si sono incolonnate per metà della Sopraelevata. La coda arriva fino al casello di Genova Ovest con una percorrenza di oltre un'ora per chi deve arrivare verso la Foce.

Le code in città colpiscono corso Italia, dove il tratto tra via Piave e viale Sauro è rimasto chiuso fino alle 8,30 per l'incendio divampato nella notte ai bagni Capo Marina ( LEGGI QUI ), ma anche intorno a Genova Bolzaneto con ripercussioni anche in autostrada al casello per chi proviene da Genova e Genova Est, dove sono segnalate code in uscita al casello. Ancora traffico rallentato nell'ora di punta mattutina sulla via Aurelia e in via Donato Somma tra Bogliasco e Nervi.

A causa dei cantieri autostradali la mattinata è iniziata con segnalazioni di code sulla A10 tra Celle Ligure e Savona in direzione Ventimiglia, ma anche sulla A12 tra Rapallo e Chiavari in direzione levante.